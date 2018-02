Volgende week kan kwik zakken tot -10

Het weer slaat helemaal om na een heel zachte januarimaand, want volgende week komen de temperaturen maar net boven het vriespunt uit. In de Hoge Venen zakt het kwik zelfs tot -10 graden.

Het wordt vandaag nog een heel wisselvallige dag, met regelmatig buien met regen en soms zelfs met smeltende sneeuw of korrelhagel. De maxima bedragen vandaag tot 3 graden in de Ardennen en tot 7 graden in het westen. Vanavond en vannacht kunnen lokaal nog een paar buien vallen van smeltende sneeuw of sneeuw, maar het blijft ook dikwijls droog.

Weekend

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar morgen af. Soms vallen er buien van regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. We halen maxima tot 6 graden. Zaterdagnacht kan het op veel plaatsen vriezen.

Zondag wordt het gedeeltelijk bewolkt met zeer lokaal nog kans op een winterse bui. Het wordt stilaan kouder tot -2 graden in Hoog-België en tot drie graden in de rest van het land.

Amper boven vriespunt

Na het weekend wordt het nog kouder, met maxima die nauwelijks boven het vriespunt komen. Dat is niet uitzonderlijk, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Februari is de wintermaand bij uitstek.” In de Hoge Venen kan het kwik wel zakken tot -10 graden. In Vlaanderen kan de temperatuur ’s nachts zakken tot -6 graden. Overdag wordt het nauwelijks warmer dan 5 graden.