Voka: "Geef 100 euro netto extra aan lage lonen"

Geef 100 euro netto extra aan mensen met een laag inkomen. Dat stelt de voorzitter van de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka Wouter De Geest voor, en staat vandaag De Standaard. De Geest roept de regering op om de arbeidsdeal alsnog af te ronden.

Vooral de degressiviteit in de tijd van de werkloosheidsuitkering wil Voka er nog doorkrijgen. Dat wil zeggen dat uitkeringen voor niet-werkenden afnemen naarmate ze langer werkloos blijven. Zo hoopt De Geest de vele openstaande vacatures ingevuld te krijgen.

“De regering was goed gestart, met de taxshift, de verlaging van de vennootschaps­belasting, de pensioenen. Maar vertrouwen komt er pas als men dossiers afwerkt en niet halverwege het kompas weer verandert”, zegt De Geest.

Hij wil aan de degressiviteit van de uitkeringen daarom nog een andere stimulans koppelen. Heb je een brutomaandloon van minder dan 2.500 euro bruto, dan krijg je van de Vlaamse overheid 100 euro netto extra per maand. Het is niet duidelijk of dat plan op tafel ligt van de Vlaamse overheid.