Voetganger (18) kritiek na aanrijding

In Wijtschate, deelgemeente van Heuvelland in West-Vlaanderen, is een voetganger van 18 vanavond levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. Dat bevestigt de lokale politie van Ieper aan VTM NIEUWS.

Het ongeval gebeurde in de Ieperstraat net buiten de bebouwde kom, vlak aan het huis waar het slachtoffer woont. Daar is hij opgeschept door een auto. “De jongen was te voet onderweg richting Mesen toen hij werd aangereden”, zegt commissaris Georges Aeck van de lokale politie Ieper aan VTM NIEUWS. “Hij is in heel kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Roeselare.”

De bestuurster van de auto, een vrouw van 49 uit de gemeente, raakte niet gewond. De voorruit van haar auto is compleet verbrijzeld. Een deskundige van het parket is de omstandigheden van het ongeval aan het onderzoeken. Daarom is de weg, met twee rijvakken, ook afgesloten. Op de plaats van het ongeval is er straatverlichting.