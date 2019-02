Voetbalschandaal: Peter Maes, ging opnieuw een nacht in de cel

Er zit opnieuw schot in het onderzoek naar de voetbalfraude: Peter Maes, de ex-trainer van Racing Genk en Lokeren, heeft de voorbije nacht in de cel doorgebracht. Hij wordt verdacht van witwassen, private corruptie, criminele organisatie en valsheid in geschrifte - het draait allemaal om grote sommen zwart geld, als commissie bij tranfers. Maes is aan de galg gepraat door spijtoptant Dejan Veljkovic.

Het gerecht verdenkt Peter Maes, de ex-trainer van Lokeren en Genk, van een waslijst aan misdrijven: witwassen, criminele organisatie, valsheid in geschrifte en corruptie. Maes werd samen met zijn vriendin opgepakt en bracht de voorbije nacht in de cel door. Intussen zijn ze alweer vrijgelaten.

Het gerecht heeft gisteren en vandaag 16 mensen ondervraagd. Allemaal gelinkt aan Racing Genk en Lokeren, de ex-clubs van Maes.

Volgens onze bronnen zouden onder andere oud Genk-CEO Patrick Janssens, Lokerenvoorzitter Roger Lambrecht en keeperstrainer Erwin Lemmens ondervraagd zijn. Maar zij zijn voor alle duidelijkheid geen verdachte.

Het is allemaal een gevolg van de verklaringen van Dejan Veljkovic. De oud-manager van Peter Maes. Veljkovic was eerst hoofdverdachte in operatie propere handen, maar werd in ruil voor strafvermindering spijtoptant. Hij beloofde alles wat ie weet te delen met de speurders. Peter Maes lijkt nu de eerste die hij aan de galg heeft gepraat.