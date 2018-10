Voetbalschandaal: Ivan Leko blijft nacht in cel

Ivan Leko, de trainer van Club Brugge, blijft nog een nacht in de cel. Dat bevestigt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge aan VTM NIEUWS. Hij zal morgen verhoord worden door de onderzoeksrechter, die een beslissing moet nemen over een eventuele aanhouding.

Nog volgens Van Steenbrugge is het verhoor door de politie zeer correct gelopen, maar over de inhoud kon of wilde hij niets kwijt.

Verdachte

Eerder vandaag liet het parket weten dat alle personen die vandaag verhoord zijn in het grootschalige fraudeonderzoek binnen het Belgisch voetbal, allemaal als verdachte, en niet als getuige zijn verhoord. Onder andere voetbalmakelaar Mogi Bayat, voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden opgepakt voor verhoor.

"Alle personen die vandaag door de politie werden meegenomen, werden van hun vrijheid beroofd. Ze gingen niet vrijwillig mee als getuige", stelt het federaal parket. Het parket verwacht morgen pas te weten of er personen in verdenking gesteld worden door de onderzoeksrechter.