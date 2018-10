Voetbalschandaal: Bayat, Veljkovic en Meijati ook aangehouden

Spelersmakelaars Mogi Bayat, Dejan Veljkovic en Karim Meijati blijven aangehouden in het voetbalschandaal. Ook de ex-advocaat van Anderlecht Laurent Denis is in verdenking gesteld. Het was voor de onderzoeksrechters in Tongeren een race tegen de klok, want om 6 uur vanmorgen verliep de wettelijke aanhoudingstermijn van 48 uur. In totaal blijven acht mensen in de cel.

Veljkovic wordt in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Bayat zou enkel aangehouden zijn voor witwassen, zeiden zijn advocaten vanmorgen.

Om kwart na vier kwamen de advocaten van Bayat naar buiten. “Wij wensen te benadrukken dat het niets te maken heeft met corruptie, met matchmanipulatie of contact met scheidsrechters”, zei advocaat Tom Bauwens aan VTM NIEUWS. “Het gaat enkel over witwassen, dat is het.”

Woedende Mary De derde voetbalmakelaar in deze zaak, Karim Meijati, wordt ook enkel verdacht van de witwassen. Zijn advocaat Sven Mary is woedend over de manier hoe dit onderzoek wordt aangepakt. Hij spuwde voor de camera's van VTM NIEUWS zijn gal.

Laurent Denis en scheidsrechters De ex-advocaat van Anderlecht, Laurent Denis, is onder dezelfde verdenking aangehouden. Denis kwam eerder al in opspraak in de zaak van de gokchinees Ye. Nu werd hij opgepakt voor witwasmisdrijven.

In de zaak werden topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière opgepakt. Ze werden beiden geschorst, omdat scheidsrechtersbaas Johan Verbist vreest dat hum imago te veel schade heeft geleden. Delferière is intussen vrijgelaten onder voorwaarden, Vertenten wordt verdacht vancriminele organisatie en van corruptie.

Wie is aangehouden? In totaal zijn nu acht mensen aangehouden. VTM NIEUWS lijst ze even op: