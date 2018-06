Voetballertjes niet op kamp: organisator failliet, ouders geld kwijt

Honderden Vlaamse voetballertjes zien hun droomkamp van de Duitse club FC Schalke 04 in rook opgaan. De Nederlandse organisator is failliet. “80 spelers van ons hebben 200 euro betaald”, zegt Jurgen Vogels, jeugdvoorzitter van een van de bijna veertig getroffen clubs. “Hopelijk zien zij ooit hun geld terug.”

Met één mail van Schalke Auf Tournee stuurde Sporting Events gistermiddag de vakantieplannen van honderden Vlaamse gezinnen helemaal in de war. Bij meer dan 20 ploegen, verspreid over heel Vlaanderen, zou het voetbalkamp van FC Schalke 04 deze zomer plaatsvinden. Bij meer dan 20 andere ploegen was dat voorzien voor het najaar. Er kon gekozen worden uit verschillende formules, van één dag tot een volledige week, met een prijs van 60 tot 200 euro.

Financiële kater

“De annulering is een complete verrassing en bijzonder jammer”, zegt Jurgen Vogels. Hij is jeugdvoorzitter van KVV Vosselaar, uit Kempense club die in de 2de amateurklasse speelt. “Vorig jaar hadden we een gelijkaardig kamp van Real Madrid, maar voor dit jaar wilden we iets anders. Schalke Auf Tournee heeft zich bij ons aangeboden - toch ook niet de minste naam in het Duitse voetbal. De inschrijvingen liepen vlot binnen. Op dit moment hebben we 80 spelers die voor het kamp van vijf dagen 200 euro per persoon hebben betaald. Ik begrijp echt niet dat zoiets kan, want dit is een serieuze financiële kater voor heel wat ouders. We beraden ons over verdere stappen.”

Stadion bezoeken

Benjamin (6) en Alexander (8), de zoontjes van Filip Lavrijssen, keken uit naar het kamp eind augustus in Vosselaar. “Naar de trainingen, maar ook naar de vijfde dag. Dan zou de groep het stadion van Schalke in Gelsenkirchen bezoeken”, vertelt Filip. “We hopen dat er toch nog een oplossing gevonden wordt.”

De organisator zegt dat het de keuze is van Schalke 04 om het project stop te zetten. “Voor geldvragen verwijzen we u door naar de curator. Die zal waarschijnlijk spoedig van zich laten horen”, zegt de mail. “Dit is niet onze beslissing, maar die van Schalke 04.” Als we bellen naar het contactnummer van Schalke Auf Tournee neemt niemand op en is de mailbox vol. “Of we onze centen zullen terugzien, moeten we afwachten”, zegt Filip.

“Dat verhaal van Sporting Events klopt tot niet”, zegt Anja Kleine-Wilde, communicatieverantwoordelijke van FC Schalke 04. “Verschillende keren hebben we aangeboden om financieel tussen te komen, maar daar is nooit op gereageerd. Daarom hebben we enkele weken geleden beslist om de licentie in te trekken. Sporting Events mag niet langer in onze naam voetbalkampen organiseren.” De Duitse club heeft ook een rechtszaak lopen tegen Sporting Events. “We raden elke betrokken partij aan om ook juridische stappen te ondernemen tegen het bedrijf.”