Voert wolvin Naya eerste aanval uit?

Het ziet ernaar uit dat wolvin Naya, de eerste wolf in Vlaanderen in 100 jaar, een eerste aanval heeft uitgevoerd op huisvee. Dat meldt de vereniging Welkom Wolf. Afgelopen weekend werden op een landbouwbedrijf in Meerhout twee schapen gedood en een derde ernstig verwond. Alles wijst erop dat de dieren door de wolf aangevallen zijn.

De halsbeet waarmee de schapen gedood zijn, wijst op een wolvenaanval. Ook de sporen die gevonden werden in de buurt, doen aan een wolf denken.

Mak schaap

Wolven hebben van nature de voorkeur voor wilde prooien zoals reeën en everzwijnen. Die blijven natuurlijk niet wachten op de wolf en maken zich met een rotvaart uit de voeten. Daarom zette Naya haar zinnen op makke schapen.

500 kilometer

Wolvin Naya dook begin dit jaar op in ons land. Het dier kreeg in 2016 een gps-zender aangemeten van de universiteit in het Duitse Dresden. Daar konden ze zien dat Naya vanuit Duitsland over Nederland naar ons land trok. In tien dagen tijd legde ze meer dan 500 kilometer af.

De voorbije dagen verbleef Naya in de buurt van het militaire domein in Leopolsburg. Volgens de vzw Welkom Wolf moeten we er alvast niet bang voor zijn, aangezien wolven zelden in gebieden komen waar mensen wonen.

Wie toch zijn huisvee wil beschermen tegen een wolvenaanval, kan alleen preventief actie ondernemen. Zo kan je kippen ’s nacht ophokken of stroomrasters plaatsen rond schapenkuddes.

