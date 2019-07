Vluchtmisdrijf Brussel: auto gevonden, verdachte op het spoor

De politie is de dader van het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf in Brussel op het spoor. De auto waar het ongeval mee gebeurde is teruggevonden. Dat laat het parket weten in een persbericht.

Intussen is ook het slachtoffer geidentificeerd. Het gaat om een man van 21 van Roemeense afkomst. Zijn familie is op de hoogte gebracht van het ongeval.

Op de plaats van het ongeval hangen heel wat bewakingscamera's. Die hebben geholpen om het verdachte voertuig te lokaliseren. De politie is de verdachte die op het moment van het ongeval met de auto reed op het spoor.