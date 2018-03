Vluchtende auto knalt tegen combi

Verschillende politieploegen hebben na een achtervolging en klopjacht drie jongemannen gevat die met hun voertuig in aanrijding waren gekomen met een politiecombi. Eén van de drie was een minderjarige, zo laat de lokale politie weten.

Een patrouille van de politie Lanaken-Maasmechelen merkte rond kwart voor twee op de Maastrichterweg in Lanaken een geseind voertuig op. Bij het zien van de politieploeg reed de wagen weg. De nummerplaat was gestolen.

Na een korte achtervolging kon de politie het vluchtend voertuig onderscheppen op de Oude Kantoorstraat waarbij het tot een aanrijding kwam met het politievoertuig.

Drie arrestaties

De agenten losten vervolgens enkele waarschuwingsschoten. Ploegen van de politiezones CARMA, Maasland en Bilzen-Riemst-Hoeselt waren intussen in bijstand gekomen. De agenten konden snel twee twintigers, een uit Lanaken en een Nederlander, onderscheppen en arresteren. Een persoon wist te ontkomen.

Na een klopjacht werd hij iets later in het bos aan de Molenbergstraat in Lanaken gevat. Het bleek om een minderjarige te gaan.