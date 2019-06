Vluchtelingen onderschept die met zeilboot oversteek naar Engeland probeerden te maken

Voor de kust van Oostende heeft een zeiljacht met aan boord negen Albanese mannen vrijdagavond motorpech gekregen. De boot werd door de scheepvaartpolitie naar de haven begeleid. Het Brugse parket vermoedt dat het om transmigranten gaat die op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk.

De kustwacht kreeg vrijdagavond laat een melding van een jacht dat voor de kust van Oostende motorpech had gekregen. Een reddingsboot en de Scheepvaartpolitie van Oostende trokken meteen ter plaatse en begeleidden het schip terug naar de haven van Oostende. Aan boord troffen de agenten negen mannen aan. Volgens het Brugse parket verklaarden ze van Albanese origine te zijn. Er werd intussen een strafonderzoek opgestart.

“Op basis van de eerste vaststellingen wordt uitgegaan van de thesis dat de bedoeling was om met het zeiljacht naar het Verenigd Koninkrijk te varen”, stelt het parket. Het is niet duidelijk vanuit welke haven de Albanezen precies vertrokken waren en hoe ze precies aan het zeiljacht geraakt zijn. Het Brugse parket neemt de feiten wel zeer ernstig. “De Noordzee op dergelijke wijze overvaren is levensgevaarlijk”, klinkt het.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat transmigranten met een zeiljacht de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk proberen te maken. In maart 2017 kon de scheepvaartpolitie voor de kust van Nieuwpoort een gammele boot onderscheppen, met twaalf Syrische vluchtelingen in het ruim. Op de boot was geen signalisatie of radar aanwezig en bovendien waren er maar twee zwemvesten beschikbaar. Het onderzoek bracht de speurders naar drie mensensmokkelaars. De Turkse Deen, Irakees en Turk kregen in november 2017 in beroep celstraffen van zes tot acht jaar.