Vlucht geannuleerd door staking Aviapartner? Hier heeft u recht op

Ellenlange wachtrijen aan de balies en intussen al 180 vluchten geannuleerd: miserie troef op Brussels Airport als gevolg van de staking van bagageafhandelaar Aviapartner. Maar wat als u zelf de pineut bent? Welke rechten heeft u dan als passagier?

Dat blijkt flink tegen te vallen. Vermits hier sprake is van overmacht ontsnappen zowel de touroperators als de luchthaven aan wettelijke compensaties.

Zo’n driehonderd reizigers brachten de nacht door in de terminal. Voor hen werden bedjes geïnstalleerd, maar die minimumservice volstaat niet. Luchtvaartmaatschappijen moeten er immer voor zorgen dat gestrande passagiers opgevangen worden in hotels. Test-Aankoop raadt hen aan om een schadeclaim in te dienen bij hun touroperator. Wie zelf een hotel zocht, kan aanspraak maken op een bedrag tussen 100 en 200 euro. En als u naar huis terugreed, kan u de transportkosten terugvorderen.

Eten en drinken

Ook eten en drank zijn een basisrecht, net als twee telefoontjes. Als die achterwege blijven, kan u de kosten via kassatickets terugvorderen. Maar let op dat u daar niet in overdrijft, geen Comme Chez Soi-toestanden dus.

Brussels Airport raadt aan om vandaag en morgenvroeg enkel met handbagage te reizen. Indien de grote koffers ontbreken, moet u bij aankomst een speciaal formulier invullen bij uw luchtvaartmaatschappij.

Bonnetjessysteem

Normaal gezien krijgt u dan een noodpakket met onder meer zeep, een tandenborstel en tandpasta. Als het te lang duurt vooraleer de bagage geleverd wordt, kan u opnieuw het bonnetjessysteem gebruiken om bijvoorbeeld kledij aan te schaffen. “Maar de uitgaven moeten voorzien in een echte behoefte”, waarschuwt Test-Aankoop ook hier.