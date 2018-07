Vliegtuigje crasht in Koksijde: 2 gewonden

Vlakbij de luchtmachtbasis in Koksijde is vanmorgen een sportvliegtuigje gecrasht. Het vliegtuigje ging over de kop tijdens het landen en kwam naast de landingsbaan terecht. Twee mensen raakten lichtgewond.

Het gaat om een sportvliegtuigje van het type ULM. Het toestel raakte in moeilijkheden tijdens de landing. Het ging over de kop en belandde in een aardappelveld, naast de landingsbaan.

De luchtvaartbrandweer en de politie zijn ter plaatse. De vrouwelijke pilote en haar mannelijke passagier raakten lichtgewond aan hun gezicht, hals en benen. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht.