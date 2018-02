Vliegtuig Brussels Airlines maakt noodlanding

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat onderweg was naar het Franse Nantes, is gisteravond kort na het opstijgen terug naar Zaventem gevlogen omdat er een indicatie was van een technisch probleem. Dat bevestigt Brussels Airlines aan VTM NIEUWS.

Het vliegtuig was net opgestegen in Zaventem richting het Franse Nantes, toen de piloot een brandstoflek opmerkte. Het toestel maakte meteen rechtsomkeer en kon zonder problemen landen. “Kort na het opstijgen kregen we een indicatie van een technisch probleem”, zegt Kim Daenen van Brussels Airlines aan VTM NIEUWS. “Het is dan standaardprocedure dat het vliegtuig terugkeert, zeker als het zich zo dichtbij bevindt.”

Door de noodlanding moest uit voorzorg alle vluchtverkeer een tijdlang worden geschrapt en liepen enkele vluchten vertragingen op.

Foto: archief