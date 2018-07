Vliegen naar België-Brazilië kan nog, maar match is uitverkocht

Wie de Rode Duivels nu vrijdag live naar de halve finales wil roepen, kan daarvoor nog vliegtickets kopen naar Rusland, maar de wedstrijdtickets zijn wel al de deur uit. Al is nog niet alle hoop verloren.

Vliegmaatschappij Brussels Airlines vliegt normaal enkel naar Moskou en Sint-Petersburg in Rusland. Voor het WK worden extra charters ingelegd. Voor de match van komende vrijdag tegen Brazilië, in Kazan worden alvast twee extra vliegtuigen ingepland, goed voor 405 zitplaatsen. Zodra duidelijk is dat de Rode Duivels ook de halve finale spelen, worden nieuwe vluchten gepland om Belgen ook daarnaartoe te brengen.

699 euro

Wie de match wil zien, moet voor het vliegtuigticket de prijs van 699 euro neertellen. De vliegtuigen vertrekken op vrijdagochtend en keren vrijdag na de match in Kazan terug, zo spaar je een hotelovernachting uit ter plaatse. Ook vervoer van en naar de luchthaven wordt voorzien, een wedstrijdticket moet je wel zelf nog aankopen.

Wie hoopt om eens in het rode vliegtuig van de Rode Duivels te kunnen vliegen, is eraan voor de moeite, want dat zal voor deze vluchten niet het geval zijn.

Tickets voor de match uitverkocht

Wie last minute beslist nog naar de match op vrijdag te gaan kijken, kan via de website van de FIFA proberen wedstrijdtickets aan te kopen. Op dit moment is dat echter niet mogelijk, omdat de match uitverkocht is.

Het is wel mogelijk dat mensen die vooraf tickets voor de match kochten, hun inkomticket via de website van de FIFA opnieuw verkopen. Wie geluk (en tijd) heeft, kan dus misschien nog een ticket bemachtigen.