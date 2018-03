Vlees uit de rekken na nieuw schandaal

Delhaize haalt zo'n 300 vleesproducten uit de rekken die afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. Dat gebeurt nadat gisteren de erkenning van een bedrijf uit die groep werd ingetrokken. De warenhuisketen heeft de samenwerking met Verbist tijdelijk opgeschort. Ook Colruyt haalt producten uit de rekken.

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Bij een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn.

Bij Delhaize Delhaize heeft de samenwerking met Veviba en met de hele groep Verbist tijdelijk opgeschort. Alle vleesproducten van het bedrijf, voornamelijk rundvlees, worden nu uit de rekken gehaald. "Het gaat om 300 productsoorten, voornamelijk producten van het merk Delhaize en vooral rundvlees", zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. De woordvoerder laat weten dat mensen hun vleesproducten mogen terugbrengen als ze er twijfels over hebben of er niet tevreden over zijn. Zij zullen dan vergoed worden of uitleg krijgen over de herkomst van het product.

Delhaize zegt dat er volgens de eerste signalen van het FAVV geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar dat ze zelf besloten om het vlees uit de rekken te halen uit voorzorg. "We willen hiermee duidelijk maken aan onze klanten dat we geen risico’s nemen. We wachten nog af welke maatregelen het FAVV verder neemt", klinkt het. Delhaize bekijkt nog of de verdwenen volumes aangevuld kunnen worden via andere leveranciers.

Intussen heeft het FAVV laten weten dat ze het gevaar voor de volksgezondheid niet volledig kunnen uitsluiten. Het FAVV heeft voorlopig alle vestingen van slachtgroep Verbist in ons land gecontroleerd en preventief de producten in de koelinstallaties geblokkeerd.

Ook bij Colruyt

Ook bij de Colruyt Group, de groep boven onder meer Colruyt en Spar, was er spoedoverleg deze ochtend. De groep haalt alle producten die afkomstig zijn uit de versnijzaal van Veviba uit de rekken. "Negentig procent van ons vlees wordt aangeleverd in karkassen en wordt binnen onze muren versneden en verwerkt door onze eigen ervaren beenhouwers. Dat vlees is dus niet betrokken en daar kunnen we de traceerbaarheid van garanderen", aldus nog Colruyt.

En bij Carrefour? Carrefour België laat weten dat het niet samenwerkt met Veviba in Bastenaken. Wel doet Carrefour een beroep op slachthuis Adriaens in Velzeke, bij Zottegem. Dat slachthuis werd enkele jaren geleden overgenomen door Veviba.

Vlees uit Velzeke neemt Carrefour niet uit de rekken. "Dat slachthuis wordt meermaals per week onverwacht bezocht. Er zijn geen aanwijzingen dat daar problemen zijn", zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.

Alert - In tegenstelling tot wat wordt beweerd neemt Carrefour België geen vlees af van Veviba Bastenaken en doet het geen beroep op dat slachthuis. — Baptiste van Outryve (@baptistevod) 8 maart 2018

Slachthuis Izegem Het is niet de eerste keer dat de groep Verbist in opspraak komt. De groep baat ook het slachthuis in Izegem uit waar dierenrechtenorganisatie Animal Rights vorig jaar undercoverbeelden maakte. Daarop was te zien hoe runderen zwaar mishandeld werden. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet het bedrijf toen een tijdje sluiten.

Veviba laat weten dat het transparantie wil bieden in het dossier dat momenteel door het FAVV wordt onderzocht. Veviba zegt dat het sinds 1998 voortdurend samenwerkt met de controleautoriteiten "omdat voedselveiligheid altijd al haar prioriteit geweest is". Het bedrijf heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek de juiste proportie van de feiten zal aantonen en zal alle nodige maatregelen nemen in samenwerking met de autoriteiten.