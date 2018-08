Vleermuizen spotten op 'Nacht van de Vleermuis'

Dit weekend vindt op vrijdag- en zaterdagavond de 'Nacht van de Vleermuis' plaats. Op verschillende plaatsen in ons land worden activiteiten georganiseerd om vleermuizen meer bekendheid te geven. Verschillende mensen kwamen gisteren onder meer in Zutendaal samen om vleermuizen op te sporen. Ze kregen ook meer info over wie de dieren zijn, wat ze eten en waarom ze belangrijk zijn.

Tijdens 'Nacht van de Vleermuis' wordt er met batdetectoren naar vleermuizen gezocht. Afhankelijk van het signaal dat opgevangen wordt, wordt duidelijk welke vleermuis zich in de buurt bevindt. Daarnaast krijgen de geïnteresseerden ook meer info over de verschillende soorten vleermuizen, over de insecten die ze eten, de winterslaap die ze van oktober tot maart houden en er worden enkele clichébeelden ontkracht. "Zo komen vleermuizen niet in je haren zitten en zijn ze geen vampieren", klonk het.

De organisatie achter het initiatief wil er de vleermuis mee in een positief daglicht plaatsen. "De dieren zijn belangrijk voor ons, want ze eten heel wat insecten op, waar wij bijgevolg geen last van hebben", klinkt het. Er wordt dan ook opgeroepen om een vleermuiskastje te installeren zodat de dieren hun nut nog vaker kunnen bewijzen.