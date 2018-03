Vlaming wil geen nieuwe straaljagers

Meer dan de helft van de Vlamingen vindt het niet belangrijk dat ons land investeert in nieuwe straaljagers, en bijna twee op de drie willen dat het geld gebruikt wordt voor andere zaken. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van VTM NIEUWS. Eerder deze maand kwam aan het licht dat de F-16’s langer in dienst kunnen blijven dan aanvankelijk gedacht werd.

De regering wil de F-16’s vervangen omdat ze versleten dreigen te raken en heeft daarvoor een aanbestedingsprocedure lopen. Het totale kostenplaatje: ongeveer vijftien miljard euro. Maar twee weken geleden kwam deze aankoop opnieuw fel ter discussie, nu uit een rapport blijkt dat de F-16’s eigenlijk veel langer in de lucht kunnen blijven.

Het onderzoekbureau iVox peilde op 23 maart naar de mening van 1.000 Vlamingen. Uit die peiling blijkt dat de meerderheid van de Vlamingen niet echt zit te wachten op nieuwe gevechtsvliegtuigen.

Zo vindt iets meer dan de helft van de respondenten (57 procent) investeren in nieuwe straaljagers niet belangrijk. Zes op de tien Vlamingen (62 procent) willen dat het geld gebruikt wordt voor iets anders, zoals een investering in de gezondheidszorg of voor een belastingverlaging. Driekwart van de Vlamingen (75 procent) vindt ook dat een beslissing over de vervanging van de F-16's beter uitgesteld kan worden, als er in het rapport effectief staat dat de Belgische toestellen langer kunnen meegaan.

Vandeput

Het hele schandaal rond de vervangingsprocedure doet ook minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) geen goed. 65 procent van de ondervraagde Vlamingen vindt dat het rapport over de F-16’s zijn positie als minister verzwakt. Iets meer dan 70 procent vindt dat Vandeput geen controle heeft over de legertop.

Dat de Defensieminister ontslag zou nemen, vinden de ondervraagden dan weer een brug te ver. Slechts een vierde van de Vlamingen vindt dat Vandeput moet opstappen, 35 procent vindt dat hij schuld treft in dit dossier.

Hoe gebeurde de peiling?

De peiling van iVox gebeurde op 23 maart bij 1.000 Vlamingen. De steekproef is representatief op geslacht, taal, leeftijd en vorig stemgedrag. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02 procent. De enquêtes werden online afgenomen.

