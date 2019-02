Vlaming valt in diepste grot van ons land

Een 65-jarige Vlaming zit vast in een van de diepste grotten van ons land. Dat melden verschillende Waalse media. De man viel en zit nu vast. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar.

Het gaat om een relatief ervaren speleoloog. Hij bevond zich in de 'Trou Bernard', die wordt beschouwd als de diepste grot van ons land, op het moment van het ongeluk.

Hij viel vijftien meter naar beneden en zit nu op 75 meter diepte vast. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar.

De hulpdiensten zijn al tot bij de man geraakt en zorgen ervoor dat de man niet onderkoeld geraakt.