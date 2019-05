Vlaming kent amper zijn mensenrechten

Twee op drie Vlamingen vinden dat de mensenrechten in ons land worden geschonden. Het is een opvallende conclusie uit de eerste Mensenrechtenbarometer die de Liga voor Mensenrechten liet uitvoeren, schrijven de kranten van Mediahuis.

"We leven niet in landen zoals Burundi, maar dat wil niet zeggen dat het hier allemaal koek en ei is", zegt Kati Verstrepen. De voorzitter van de Liga is vooral blij verrast dat 91 procent van de mensen stelt dat mensenrechten belangrijk zijn. "Politici zeggen vaak dat er geen draagvlak is om te veel met mensenrechten rekening te houden. Nu blijkt dat dat wel het geval is", klinkt het. Verstrepen verwijst naar de kinderen van Syriëstrijders die teruggestuurd worden, de opvang van transmigranten of de veiligheidscamera's die massaal geplaatst worden.

Slechte kennis

Met de kennis van onze mensenrechten is het wel slecht gesteld. Driekwart kent ze niet of nauwelijks. Recht op onderwijs, recht op vrije meningsuiting, een eerlijk proces of privacy zijn de bekendste. Er is dus nog een belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs, luidt het.