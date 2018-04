Vlaanderen promoot sport na school

De Vlaamse regering maakt 2,5 miljoen euro vrij voor sport net na de schooluren, om jongeren van het eerste tot het vierde middelbaar aan het bewegen te zetten. De focus komt op minder populaire sporten zoals frisbee, rugby en kickboksen te liggen. Dat schrijven de kranten van De Persgroep.

Ongeveer een derde van alle jongeren onder de achttien is aangesloten bij een sportclub. Dat kan beter, zeker in de groep tussen twaalf en vijftien jaar, want dat is een typische leeftijd waarop heel wat jongeren stoppen met sporten. Terwijl bij de acht- tot elfjarigen nog 211.000 kinderen aangesloten zijn bij een club, daalt dat bij twaalf- tot vijftienjarigen naar zo'n 160.000.

Daarom zullen die jongeren volgens het plan van de Vlaamse regering meerdere keren per week op de school (of vlakbij) aan sport kunnen doen, net nadat de lessen gedaan zijn.

Gratis sportsessies

Het zijn de gemeenten die de sportprogramma's samenstellen, in samenwerking met de scholen. De subsidies dienen om de trainers en de projectcoördinators te betalen. Zo zullen de sportsessies gratis of toch heel goedkoop zijn voor de leerlingen.

Geen concurrentie voor sportclubs

Het is niet de bedoeling om klassieke sporten aan te bieden en zo in het vaarwater van de bestaande sportclubs te komen. "Het mag ook geen doorslagje worden van de lessen lichamelijke opvoeding", zegt Katty Fremau, die namens Sport Vlaanderen het project mee in goede banen leidt. De jongeren mogen mee beslissen welke sporten worden opgenomen.