Vlaanderen krijgt eigen controleteam voor slachthuizen

Er komt een mobiel Vlaams controleteam dat onaangekondigd Vlaamse slachthuizen zal kunnen controleren. Dat kondigt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aan. Het team zal bestaan uit 25 mensen die dag en nacht kunnen controleren. Weyts trekt daar 3 miljoen euro voor uit.

Slachthuizen worden nu al gecontroleerd door inspecteurs-dierenartsen van het federaal voedselagentschap FAVV. Maar die focussen hoofdzakelijk op voedselveiligheid van het vlees, terwijl dierenwelzijn voor die inspecteurs als een soort bijzaak komt. Daarom zijn er hier en daar nog mazen in het net, zegt Weyts.

Een eigen Vlaams controleteam van dierenartsen moet die mazen in het net dichten. Het gaat om een mobiel team van 25 voltijdse medewerkers die in alle zeventig Vlaamse slachthuizen, dag en nacht, verrassingsinspecties kunnen uitvoeren. Die 25 medewerkers zullen uitsluitend op dierenwelzijn focussen. Weyts trekt daar drie miljoen euro per jaar voor uit. Intussen blijft ook het FAVV controleren.

Waterdicht controlesysteem

De aanwerving van de dierenartsen start deze zomer. Het team moet ten laatste begin volgend jaar volledig operationeel zijn. “Vlaanderen neemt opnieuw het voortouw voor meer dierenwelzijn. Geen enkel controlesysteem zal ooit honderd procent waterdicht zijn, maar ik maak me sterk dat we de meest sluitende controle in Europa oprichten”, maakt de minister zich sterk.

De voorbije jaren kwamen wantoestanden aan het licht in verschillende Vlaamse slachthuizen. Zo waren de slachthuizen van Tielt en Izegem een tijdlang gesloten.