Vlaanderen bereidt zich voor op stormweer

Er wordt felle wind verwacht vanavond en vannacht en daardoor worden heel wat maatregelen getroffen voor vanavond en morgen. VTM NIEUWS somt ze even op.

Antwerpen

De stedelijke parken en groendomeinen worden vanavond gesloten. De kans op afbrekende takken is te groot zodat de veiligheid van de parkbezoekers niet gegarandeerd is.

De waterkeringspoorten aan de rand van de Scheldekaaien zullen uit voorzorg gesloten worden tegen morgenmiddag. Automobilisten verwijderen best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens.

De sluiting van de waterkeringspoorten heeft ook gevolgen voor het stadsfestival ‘Winter in Antwerpen’. Een deel van de attracties, zoals het reuzenrad, de spiegeltent en de tubing-piste, bevindt zich op en rond het Steenplein tussen de Schelde en de waterkeringspoorten. Deze attracties en de omliggende kramen blijven morgen gesloten. Ook alle activiteiten van ‘Winter in Antwerpen’ morgen op het Steenplein worden geannuleerd.

Brussels Gewest

In het Brussels Gewest gaan de parken vanavond dicht. Ook het Zoniënwoud wordt gesloten.

Mechelen

In Mechelen gaan de parken en groendomeinen dicht. Ook de speelpleintjes en de stedelijke begraafplaats blijven dicht.

Nieuwpoort

In Nieuwpoort wordt het vuurwerk van vanavond afgelast. De andere activiteiten aan het Hendrikaplein gaan wel door, vanaf 17 uur trakteert het gemeentebestuur op sprotjes en warme Rodenbach. Later is er nog een optreden van Too Sharp.

Roeselare

Het Noordhof, de Grote Bassin, het Geitepark, het Sint-Sebastiaanspark, het Pastoorbos, Park Van De Walle en de Kleiputten worden afgesloten om de openbare veiligheid te garanderen.Via de website van de stad raadt de burgemeester ook iedereen aan om geen wagens nabij bomen te parkeren.

Stormschade?

Wie door de storm schade ondervindt, wordt opgeroepen naar 1722 te bellen en niet naar 112. Dat nummer mag alleen gebruikt worden in levensbedreigende omstandigheden.

