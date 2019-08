Vlaamse werkloosheid opnieuw gedaald

De werkloosheid in Vlaanderen is in juli opnieuw gedaald: tegenover een jaar geleden waren er 5 procent minder werkzoekenden. De werkloosheid daalt nu al vier jaar op rij, zo meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De werkloosheidsgraad bedraagt nu 6,31 procent.

Eind juli waren er 195.615 werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB, 10.362 minder dan een jaar eerder. Er is een daling in alle leeftijdsgroepen, voor alle opleidingsniveaus, bij korte en langdurige werkloosheid, bij personen met een arbeidshandicap en bij allochtonen.

Bij die laatste groep daalt de werkloosheid wel veel minder sterk (-1,5 procent) dan algemeen.