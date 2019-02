Vlaamse onderzoekers vinden genetische oorzaak zeldzame vorm van epilepsie

Onderzoekers van de UAntwerpen en KU Leuven hebben een genetische oorzaak gevonden van een zeldzame maar zware vorm van epilepsie. Dat heeft de UAntwerpen bekendgemaakt op de vooravond van de internationale dag van de zeldzame ziekten op 28 februari. Het onderzoek, waarvan de resultaten in het tijdschrift Nature Communications verschijnen, zou de deur openzetten richting het ontwikkelen van nieuwe therapieën om de aandoening te behandelen.

Epilepsie is een verzamelnaam voor een reeks syndromen, waarvan de ontwikkelings- en epileptische encefalopathieën een van de zeldzaamste groep is. Die syndromen gaan gepaard met zware aanvallen en een ontwikkelingsvertraging die vaak tot een ernstige verstandelijke beperking leidt. Ze zijn vandaag erg moeilijk te behandelen.

De onderzoeksgroep Neurogenetica van de UAntwerpen heeft nu bij patiënten met die vorm van epilepsie mutaties gevonden in een specifiek gen (VARS). De patiënten bleken ook allen een te kleine hoofdomtrek te hebben (microcefalie). Samen met onderzoekers van de KU Leuven kon worden bewezen dat de mutaties inderdaad de oorzaak zijn van de zeldzame aandoening.

Zebravislarven

Dat gebeurde door middel van experimenten op zebravislarven, die genetisch gemanipuleerd werden zodat het gen in kwestie niet meer aanwezig was. "Zebravislarven waarbij VARS ontbreekt, bleken gelijkaardige klinische kenmerken te vertonen als de patiënten, namelijk een klein hoofd en epileptische activiteit tijdens elektrografische metingen", zegt prof. Peter De Witte van de KU Leuven.

"In combinatie met experimenten uitgevoerd in gistcellen en cellen van patiënten, uitgevoerd samen met internationale partners, konden we zo aantonen dat het syndroom veroorzaakt wordt door een verminderde functie van het VARS-gen."