Vlaamse onderwijsvakbonden roepen op tot staking op woensdag 20 maart

De Vlaamse onderwijsvakbonden roepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren op woensdag 20 maart 2019. Dat laat het gemeenschappelijk vakbondsfront weten in een persbericht.

Onder het motto ‘Waarom? Daarom!’ roepen COV-COC, ACOD Onderwijs en VSOA op om te staken in alle onderwijssectoren. “De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toeneemt. De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. De uitrol van het M-decreet blijft te weinig ondersteund. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord”, klinkt het in een persbericht.

De vakbonden willen een duidelijke ambitie zien bij de komende regeringen. “De investeringen moeten duidelijk in de volgende Vlaamse en federale regeerakkoorden ingeschreven staan.”

Reactie minister Crevits

"Onderwijs is mijn permanente zorg. Het Vlaams parlement keurde zopas maatregelen goed ter uitvoering van de cao die meer dan 150 miljoen euro vertegenwoordigt", aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op Twitter.

"Ik neem akte van de stakingsaanzegging", besluit de minister, hiermee reagerend op de onderwijsstaking van woensdag 20 maart die de vier onderwijsbonden woensdag hebben aangekondigd. De vakbonden willen "na 26 mei sterke investeringsregeringen zien aantreden, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen."

De bonden wijzen onder meer op toenemende werkdruk, hoge ziektecijfers, pensioenbesparingen en de uitstroom van directeurs en starters.