Vlaamse Ombudsman wil eenheidsfactuur voor water en energie

De prijs die u betaalt voor water, gas en elektriciteit hangt sterk af van waar u woont, want elke intercommunale bepaalt nu zijn eigen prijzen. De Vlaamse ombudsman roept de regering op om voor iedereen één tarief in te voeren.

Het distributienettarief betaal je voor het onderhoud en de aanleg van het netwerk voor de elektriciteit. En die prijs wordt bepaald door de intercommunale waartoe jouw gemeente behoort. Vreemd genoeg verschillen de bedragen die intercommunales vragen enorm.

Leidingwater

Voor het leidingwater zijn er zes Vlaamse drinkwaterbedrijven. Het goedkoopste drinkwaterbedrijf is Pipda. Zij bedelen de provincie Antwerpen aan 1,3107 euro /m³. In Oost– Vlaanderen en een deel van West- Vlaanderen betalen mensen het meest : 2,0802 euro/m³, of bijna het dubbel van het tarief in de provincie Antwerpen.

Elektriciteit

Als we kijken naar hoe veel 3500 kwh per jaar kost, het gemiddelde verbruik van een gezin met één kind zijn er grote regionale verschillen. Voor de verdeling van de elektriciteit in Vlaanderen zijn er elf intercommunales. De prijs varieert van 340 euro bij 3.500 kWh/jaar voor de intercommunale Intergem (deel van Oost-Vlaanderen), tot 504 euro bij 3.500 kWh/jaar voor de intercommunale Gaselwest, voor een deel van West-Vlaanderen, waaronder Kortrijk, Ieper en De Haan.

Aardgas

Ook de prijzen van aardgas variëren sterk van regio tot regio. Van de tien intercommunales is de intercommunale Imea in Antwerpen met 231 euro bij 3.500 kWh/jaar het goedkoopst. Gaselwest dat een deel van Oost - en West- Vlaanderen bedient is met 390 euro bij 3.500 kWh/jaar het duurst.

