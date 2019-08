Vlaamse moslims vieren eerste Offerfeest na verbod op onverdoofd slachten

Moslims van over de hele wereld vieren vandaag het Offerfeest. Voor de moslims in Vlaanderen gaat het om het eerste Offerfeest sinds een algemeen verbod op onverdoofd slachten van kracht werd.

Op de tiende dag van de twaalfde maand van de islamitische maankalender - of de derde dag van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka - laten moslimfamilies traditioneel een dier op rituele wijze slachten, om het daarna samen op te eten of te verdelen onder armen, buren en familieleden. Bij moslims in België en Nederland gaat het vaak om een schaap, een lam of een geit.

"Aïd El Adha"

Het Offerfeest - of "Aïd El Adha" - is een van de belangrijkste feesten voor de islam. Met het feest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren voor God. Die zond hem een schaap dat in de plaats van de zoon geofferd mocht worden.

Voor die gelegenheid worden in Vlaanderen vier tijdelijke slachtvloeren erkend, zo meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Die bevinden zich in Lennik, Wolvertem, Werchter en Genk.

Onverdoofd slachten

Voor de Vlaamse moslims gaat het om het eerste Offerfeest sinds de invoering van een volledig verbod op onverdoofd slachten op 1 januari 2019. Het ritueel slachten van dieren kan daardoor alleen nog na een omkeerbare verdovingstechniek, zoals elektronarcose. Het verbod op onverdoofd slachten was sinds 2015 al van kracht op de tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen, maar geldt nu dus ook in de slachthuizen.

Ook in Wallonië zal overigens een compleet verbod op onverdoofd slachten gelden, maar wel pas vanaf 1 september. Vanaf dan mogen dus enkel in Brussel nog dieren worden geslacht zonder eerst verdoofd te worden.

Dalend aantal

Het aantal dieren dat in België geslacht wordt voor het Offerfeest, zit intussen al enkele jaren in dalende lijn. Er wordt verwacht dat die trend zich dit jaar zal verderzetten. Het feest valt bovendien tijdens de zomervakantie, waardoor heel wat moslims de islamitische feestdag met familie in hun land van herkomst vieren.

Heel wat moslims in België kiezen er sowieso voor om geld voor een offerdier te sturen naar een arm land, zodat ter plaatse een dier kan worden geslacht. "In de praktijk zullen moslims bij ons niet langer geneigd zijn om nog een schaap te laten slachten", zo had Mohammed Bachiri, de voorzitter van het islamitisch centrum Al Fath in Leuven, woensdag nog verklaard. "95 procent van de moslims in Vlaanderen zal nu geld overmaken aan een familie in Marokko of in Somalië."