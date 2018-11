Vlaamse kleuters bewegen te weinig, dit is de norm

Vlaamse kleuters bewegen te weinig en kijken te veel naar een tv of tablet. Negen op de tien halen de internationale richtlijnen niet, dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent. Kleuters zouden maar een uur per dag achter een scherm mogen zitten en ze zouden drie uur moeten bewegen, maar dat halen ze niet.

Wat kleuters dan weer wel goed doen, is slapen. Dat doen ze gemiddeld 11 uur per nacht en daarmee halen ze de internationale aanbevelen norm.

Beweging

Eigenlijk zouden kleuters drie uur per dag moeten bewegen. Die richtlijn wordt echter niet gehaald, want Vlaamse kleuters bewegen gemiddeld maar 2 uur en 14 minuten. Ouders en leerkrachten kunnen (hun) kinderen zeker stimuleren om meer te bewegen of bijvoorbeeld rechtstaand te puzzelen.

Schermtijd

In het onderzoek werd ook gefocust op de tijd die kinderen voor een scherm doorbrengen. De studie toont dat kleuters gemiddeld 1 uur en 20 minuten per dag naar de televisie kijken of spelletjes spelen op een tablet. De internationale richtlijn beveelt echter aan dat maximum een uur per dag te doen. Het onderzoek wijst er ook op dat kinderen hun ouders als rolmodel zien en hun gedrag kopiëren. Minder gsm-gebruik in de buurt van kinderen, zou dus ook kunnen helpen om hun schermtijd in te perken.

Gevolgen

Kinderen die met ongezond gedrag te maken hebben op jonge leeftijd, hebben op latere leeftijd ook meer kans op gezondheidsproblemen zoals cardiovasculaire aandoeningen of het ontwikkelen van overgewicht.

De Vlaamse regering wil schoolkinderen alvast aanmoedigen om meer te bewegen op de speelplaats. Ze maakt 1 miljoen euro vrij voor scholen, om hun speelplaatsen avontuurlijker en groener aan te leggen. Dat nodigt uit tot bewegen en het zorgt voor een betere sfeer in de klas.