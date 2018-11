Vlaamse jongeren nemen meer Rilatine dan Waalse

In Vlaanderen nemen veel meer jongeren van 6 tot 17 jaar de ADHD-medicijnen Rilatine en Equasym dan hun Waalse en Brusselse tegenhangers. Dat blijkt uit een analyse van de Socialistische Mutualiteiten bij hun leden. Een duidelijke verklaring voor het verschil is er niet.

In België kreeg vorig jaar 1,8 procent van de jonge leden van de Socialistische Mutualiteiten minstens één aflevering methylfenidaat van de merken Rilatine en Equasym. Dat aandeel bleef de voorbije jaren relatief stabiel, met een kleine piek van 2,1 procent in 2011. Wel stelt het onderzoek vast dat de voorgeschreven dosis fors is toegenomen met 17 procent ten opzichte van 2008. De Socialistische Mutualiteiten zien een stijging van de gemiddelde dagdossisen naargelang de leeftijd en een globale gewichtstoename als mogelijke verklaringen.

Rilatine en Equasym

Opvallend is dat vooral Vlaamse jongeren Rilatine of Equasym voorgeschreven krijgen. In Vlaanderen kreeg 2,8 procent van de 6- tot 17-jarigen in 2017 minstens één aflevering methylfenidaat, terwijl het in Wallonië en Brussel om slechts 1,1 en 0,6 procent gaat.

Kustprovincie

Vooral in de provincie West-Vlaanderen (gemiddeld 4,4 procent) nemen veel jongeren ADHD-medicijnen: de vijf arrondissementen met het hoogste gebruik liggen allemaal in de kustprovincie, met Ieper (5,2 procent), Kortrijk (4,9 procent) en Roeselare (4,6 procent) als koplopers. Ook de provincie Limburg noteert hoge cijfers. Aan de andere kant van het spectrum zien we het arrondissement Aarlen (0,5 procent) met het laagste gebruik, gevolgd door het Brussels gewest (0,6 procent) en Luik (0,7 procent).

De regionale verschillen roepen volgens de Socialistische Mutualiteiten vragen op waarnaar grondig onderzoek moet worden gevoerd. Maar een duidelijke verklaring kan voorlopig niet gegeven worden.

Jongens versus meisjes

Niet alleen regionaal, ook tussen jongens en meisjes zijn er grote verschillen: ADHD-medicatie wordt drie keer zoveel door jongens als door meisjes geslikt, met een piek voor de leeftijdsgroep 10-14 jaar. In 2017 nam 2,7 procent van de jongens Rilatine of Equasym, tegenover 0,8 procent van de meisjes.

"Sommige studies suggereren dat het verschil tussen jongens en meisjes komt omdat ADHD zich anders uit bij meisjes dan bij jongens", luit het. "Meisjes zouden bij ADHD vooral last hebben van concentratieproblemen en emotionele problemen, terwijl bij jongens meer de hyperactiviteit en agressie naar voren komen.

De analyse van de Socialistische Mutualiteiten beperkte zich tot de doelgroep 6-17-jarigen, omdat het geneesmiddel voor hen wordt terugbetaald. De niet-terugbetaalde, maar ook voorgeschreven geneesmiddelen Concerta, Medikinet, Methylfenidaat Mylan, Methylfenidaat Sandoz zijn niet opgenomen in de studie.