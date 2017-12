Vlaamse film krijgt dit jaar klappen

De Vlaamse film krijgt dit jaar flinke klappen. De bezoekerscijfers in de bioscoop blijven voor heel wat films steken op enkele tienduizenden of soms zelfs maar duizenden. Het Vlaams Audiovisueel Fonds trekt samen met enkele regisseurs aan de alarmbel, schrijft De Morgen.

De Vlaamse film heeft er geen goed jaar op zitten, blijkt uit cijfers die de krant in handen kreeg. ‘Le fidèle’ trok slechts 133.000 bezoekers naar de zalen, ‘Sprakeloos’ zo'n 70.000, ‘Cargo’ 41.000 en ‘Home’ 25.000 bezoekers. Dat is veel minder dan de aantallen die bijvoorbeeld ‘De zaak Alzheimer’ (755.000 kijkers in 2003) en ‘Dossier K’ (415.000 in 2009) haalden.

Maar er zijn ook uitzonderingen. Zo trok de Ketnet-film ‘Helden boven alles’ wél 100.000 bezoekers . ‘Het tweede gelaat’ van Jan Verheyen kwam boven 200.000 uit. Ook de derde Kampioenen-film heeft die grens al in zicht. Maar over het algemeen liep het Vlaamse publiek dit jaar niet storm voor de films van eigen bodem. 2015 was wél een topjaar voor de Vlaamse film, met dank aan Safety First - The Movie en de tweede Kampioenen-film.

Nadenken over toekomst

De Unie van Regisseurs trekt daarom aan de alarmbel. Op 2 februari organiseert de federatie een congres in Gent. Daar zal samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds nagedacht worden over de toekomst van de Vlaamse film.

Regisseur Jan Verheyen wijst op de gewijzigde context, met nieuwe spelers als Netflix. "De vraag is dan: moeten wij nog films maken waar niemand naartoe komt?" Ook Michaël R. Roskam, voorzitter van de Unie, stelt in De Morgen dat de overheid gerichter moet omgaan met de beperkte budgetten. Tegelijk wil hij dat iets gedaan wordt aan het gedoogbeleid rond piraterij.