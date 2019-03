Vlaamse energieregulator ziet terugdraaiende teller voor eigenaars zonnepanelen niet zitten

De Vlaamse regulator Vreg adviseert om het amendement bij het ontwerpdecreet over de digitale meters, waardoor eigenaars van zonnepanelen nog vijftien jaar het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen krijgen, niet goed te keuren. Dat blijkt uit een advies van de Vreg. Bij minister Lydia Peeters (Open Vld) is te horen dat het decreet volgende week ongewijzigd ter stemming zal worden voorgelegd aan de plenaire zitting.

De Vreg toont zich in het advies voorstander van de uitrol van de digitale meter, maar bij één van de amendementen heeft de regulator grote vragen. In dat amendement wordt bepaald dat eigenaars van zonnepanelen nog tot vijftien jaar na ingebruikname van de zonnepanelen in het oude tarifiëringssysteem kunnen blijven, inclusief het behoud van een virtuele terugdraaiende teller.

Hogere factuur

Het gaat om het politiek meest gevoelige onderdeel van het ontwerp. Indien eigenaars van zonnepanelen niet langer van het voordeel van de terugdraaiende teller zouden kunnen genieten, zou dat voor sommigen een forse verhoging van de factuur kunnen betekenen. Voormalig Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) wilde daarom dat bezitters van zonnepanelen gedurende vijftien jaar het voordeel zouden kunnen blijven behouden.