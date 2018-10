Vlaams gezin gooit jaarlijks 369 euro eten in vuilnisbak

De Vlamingen gooien per jaar gemiddeld 240.000 ton voedsel weg, dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse overheid bij meer dan duizend huishoudens en schrijft de krant Het Nieuwsblad. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil dat cijfer doen dalen, maar dan moet “iedereen een tandje bijsteken.”

Concreet verspilt een Vlaams gezin wekelijks bijna twee kilogram voedsel. Op jaarbasis gaat dat om zo’n 88 kilogram, (37 kilogram per persoon,) wat goed is voor een verspilling van zo’n 400 euro. Meestal wordt het voedsel weggespoeld door de gootsteen of het toilet (31 procent), belandt het in de vuilnisbak (25 procent) of in de etensbak van het huisdier (17 procent).

Verschillende oorzaken

De oorzaak van de verspilling is niet eenduidig. Enerzijds is het soms moeilijk om hoeveelheden in de winkel juist in te schatten. Anderzijds ontbreekt het mensen aan moed om met restjes een lekkere maaltijd op de tafel te brengen of slagen mensen met onregelmatige eetgewoonten er niet in het aangekochte voedsel voor de vervaldatum te verwerken.

Onderzoekers stellen daarnaast ook vast dat de vermelding 'tenminste houdbaar tot' veel te vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het gaat daarbij vaak om droge voeding, die weggegooid wordt na de vervaldatum, maar nog perfect eetbaar is.

Ook blijkt uit het onderzoek dat impulsaankopen in de winkel sneller in de vuilzak belanden en dat winkelen zonder winkellijstje vaker tot verspilling leidt.

"Inspanning van ons allemaal"

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege besliste drie jaar geleden al dat het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met vijftien procent moet dalen. “Met een inspanning van ons allemaal moet dat lukken”, klinkt het. “Want los van de grote impact op ons milieu, is zo veel voedselverspilling moreel onaanvaardbaar terwijl elders op de wereld mensen honger lijden.” Schauvliege wil gezinnen dan ook praktische tips aanreiken om die doelstelling te halen.