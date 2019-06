Vlaams Belang mag op tweede gesprek bij De Wever

Vlaams Belang krijgt een tweede gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die start deze week een tweede gespreksronde voor de vorming van een Vlaamse regering. Dat staat vandaag te lezen in de kranten van Mediahuis.

Het bleef de voorbije dagen stil aan de verschillende onderhandelingstafels, maar Bart De Wever hield wel contact met de verschillendedelegaties die de onderhandelingen voeren op Vlaams niveau. Volgens Het Nieuwsblad kregen de meeste partijen een uitnodiging in de bus voor een tweede gesprek. De gesprekken moeten midden deze week plaatsvinden, maar het is nog niet duidelijk waar.

Ook Vlaams Belang heeft dus een uitnodiging gekregen voor een tweede gesprek. Wat Vlaams Belang zeker op tafel wil leggen, is het afschaffen van de Vlaamse steun aan federaties als Turkse Unie of Unie van Turkse verenigingen. Die krijgen als socioculturele koepels subsidies van het ministerie van Cultuur. Ook N-VA uitte eerder al kritiek op die financiële steun. Bij N-VA geeft men voorlopig geen commentaar over de tweede ronde in de Vlaamse formatiegesprekken.