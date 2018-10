Vitrine van Antwerpse interieurzaak doorzeefd met kogels

Op de Vlaamsekaai in Antwerpen is de vitrine van een interieurarchitect beschoten. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. De etalage is volledig doorzeefd met verschillende kogels. Mogelijks gaat het om een vergelding tussen supporters van voetbalclub Antwerp, maar dat is nog onduidelijk.

De interieurzaak staat op naam van Dennis T., een Antwerp-hooligan die gearresteerd werd voor de aanval op Beerschotbussen in Mortsel in augustus 2017. Hij werd daar echter niet voor vervolgd, omdat hij de speurders haarfijn zou uitlegd hebben hoe de harde kern van Antwerp georganiseerd is. In de gsm’s van de verdachten vonden de speurders toen ook afspraken, foto’s en filmpjes van eerdere supportersrellen. Mogelijks gaat het dan ook om vergelding.

T. ontkent aan VTM NIEUWS dat hij zijn vrienden verklikt heeft. “In het kader van het onderzoek hebben de speurders mijn gsm uitgelezen en daaruit is alles naar boven gekomen. Met drugs heeft dit alleszins niet te maken”, aldus T.

Het beschoten pand is niet bewoond, er zijn enkel kantoren. De straat is afgezet, en het labo is ter plaatse. Op straat werden zo'n twintig tot 25 kogelhulzen teruggevonden. Eind deze maand komt de zaak van de aanval op de Beerschotbussen voor de rechtbank.