Vitamini's sparen? Snickers en Twix kopen

Bij supermarktketen Delhaize kan je Vitamini-stickers sparen. Die moeten kinderen aanzetten om gezonder te eten. Het probleem? Je kan punten sparen door pakken Mars, Twix of Snickers te kopen.

“Extra zakjes stickers krijg je vooral bij gezonde producten”, verduidelijkt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Het draait rond gezond eten, maar af en toe een snoepje mag wel in een gezond eetpatroon. Zolang het meer uitzondering blijft dan regel.”

“Perverse marketing”, zegt voedingsexpert aan de VUB Patrick Mullie in Het Nieuwsblad. “Supermarkten surfen mee op de gezondheidshype, maar eigenlijk hebben ze één doel: winst maken. Dat mag, het is niet hun taak om ons gezond te doen eten. Maar de klant zo misleiden, is pure manipulatie.”