Visser getuigt: "We zagen onze collega's, maar konden er niet bij"

Het visserschip dat dit weekend vergaan is voor de Engelse kust, is gekapseisd omdat het net was blijven steken in hard zand. Dat zeggen de drie vissers die het overleefd hebben. Voor twee vissers kwam alle hulp te laat. Dirk Coolsaet kon zichzelf in veiligheid brengen, maar moest zijn twee collega’s in zee achterlaten.

Dirk vertelt in zijn stamcafé aan VTM NIEUWS wat hij dit weekend heeft meegemaakt. Het gevoel bij hem is dubbel: aan de ene kant is hij blij dat hij het nog kan navertellen, maar hij is ook heel triest, omdat hij twee makkers heeft moeten achterlaten in zee. “Het is jammer dat dit gebeurd is. Ik ben twee goede collega's kwijt. Dat is het ergste. Dat schip en het materiaal zijn allemaal vervangbaar, maar die levens niet.”

Reddingsvlot

Dirk en zijn twee collega's hadden geluk dat ze tot in het reddingsvlot zijn geraakt. Na bijna vier uur dobberen op zee merkte de bemanning van een cruiseschip hen op. Dirk is hen heel dankbaar, maar eens gered denkt hij toch vooral aan Roger en Kurt, die het niet gehaald hebben.

“Konden er gewoonweg niet bij”

“We hebben ze zien drijven. We hebben eerst Roger gezien, die na 5 à 10 minuten boven kwam drijven, met zijn gezicht naar beneden. We wisten toen al dat we hem kwijt waren. We konden er ook niet bij. Als we in het water zouden springen, waren we ook weg met de stroming."

Schrik

Het visserschip volgens Dirk omgeslagen toen het net in hard zand bleef steken. In minder dan vijftien seconden lag het schip ondersteboven. Hoewel Dirk al heel wat heeft meegemaakt, weet hij niet of hij nog op zee durft. “Als ik aan boord van een schip kom, zal ik merken hoe ik me voel. Mijn vrouw zou liever hebben dat ik het niet meer doen. Maar ja, de facturen moeten betaald worden op het einde van de maand."