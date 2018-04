Vis en veggie op de BBQ in opmars

De komende week wordt het aangenaam warm in ons land. Veel Belgen zullen daarom de eerste barbecue van het seizoen aansteken. Het valt op dat er steeds meer vegetarische alternatieven in de winkelrekken liggen. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS.

België is een echt barbecueland. Klassiekers als worsten, brochettes en ribbetjes blijven nummer één. Baptiste van Outryve van Carrefour merkt wel op dat de consument meer variatie op de rooster wil. “Scampi, mosselen en vis worden populairder. Barbecueën wordt niet meer uitsluitend gelinkt aan vlees.”

Groter bewustzijn

De grote trend dit jaar zijn vegetarische alternatieven. “De klant wordt bewuster over zijn vleesconsumptie en het aantal vegetariërs en flexitariërs blijft stijgen,” zegt Roel Dekelver van Delhaize aan VTM NIEUWS. Het blijft voor de vegetariërs niet enkel bij een groentebrochette. “De producenten spelen hier handig op in door ook vegetarische worsten, balletjes en hamburgers voor op de barbecue aan te bieden. Die producten liggen volledig in lijn met de klassieke barbecuegerechten.”

Zomerdrankje

Naast gin-tonic en Apérol Spritz zijn ook witte en roséwijn populaire drankjes. “De kwaliteit van wijn in kratjes is de laatste jaren fel verbeterd. Voor feestjes zijn die zogenaamde ‘wine-in-boxes’ handig omdat ze meer bevatten dan een standaardfles,” klinkt het bij beide supermarktketens.

Bekijk ook: