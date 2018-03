Virusziekte velt duiven in Bornem

Vanmiddag werd bij een duivenhouder uit de Spuistraat in Bornem het virus paramyxovirose vastgesteld. De dieren die het virus hadden, werden onmiddellijk afgemaakt. De andere dieren zullen gevaccineerd worden en krijgen zestig dagen ophokplicht. Dat laat de gemeente Bornem weten.

Het FAVV heeft dit virus vastgesteld bij een controle-onderzoek na vaststelling van verhoogde sterftecijfers bij jonge duiven op dit adres. Paramyxo is een mildere vorm van Newcastle Disease bij duiven. Newcastle Disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn.

Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal, bijvoorbeeld voeder of drinkwater dat werd verontreinigd door uitwerpselen, of via de lucht.

Geen gevaar voor mensen

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte, en ook de consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Op het betrokken adres werden alle dieren die symptomen vertoonden, ondertussen afgemaakt. Alle andere dieren van de betrokken eigenaar zullen worden gevaccineerd en dienen zestig dagen binnen te blijven.

Maatregelen

Rond het betrokken adres dienen enkele maatregelen genomen te worden die tot 11 april van kracht zijn. Zo wordt een beschermingsgebied van 500 meter ingesteld. Binnen dit gebied zijn minder dan tien huizen gelegen. De bewoners worden morgen allemaal persoonlijk gecontacteerd.

Ook geldt er in de zone een verbod op transport van pluimvee. Tot slot worden alle pluimvee en duiven de zone, ook voor hobbyhouders, verplicht tot vaccinatie indien dit de laatste drie maanden nog niet gebeurde.

Inwoners met concrete vragen kunnen vanaf morgenochtend terecht bij de dienst patrimonium van de gemeente Bornem op het nummer 03/890.69.20.