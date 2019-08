De app Vinted, waarop gebruikers tweedehandskleren kunnen verhandelen met elkaar, werd in mei vorig jaar gelanceerd in ons land. Vandaag zijn al meer dan 700.000 gebruikers actief. De markt van tweedehandskledij boomt, en dat is geen toeval, klinkt het in de sector: “Het is de gemakkelijkste manier om iets voor het milieu te doen - en het is nog hip ook.”