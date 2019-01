Vink duwt koolmees van de troon

Voor het eerst sinds 2013 is de vink de meest getelde vogel in Vlaamse tuinen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het "Grote Vogelweekend" van Natuurpunt.

Afgelopen weekend hebben meer dan 33.500 mensen in ruim 17.500 tuinen en 218 speelplaatsen meer dan een half miljoen vogels geteld tijdens Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt. Daarmee werd het een recordeditie van het telweekend, ondanks het mindere weer, zegt de organisatie.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de vink de meest getelde vogel in Vlaamse tuinen is, voor het eerst sinds 2013.

De winnaar van vorig jaar, de koolmees, zakt weg naar een vierde plek. De huismus zakt van 2 naar 3. En de kauw gaat erop vooruit van 3 naar 2. Nummer 5, de houtduif, volgt op ruime afstand. "Voor de opvallend goede prestatie van de vink zien we twee mogelijke verklaringen", zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. "De korte winterprik en sneeuw van vorige week heeft de schuwere vogels, die doorgaans hun voedsel vinden in het bos, massaal naar tuinen gelokt waar gevoederd werd. Bovendien verplaatsen vinken zich vaak in grote groepen. Wie vinken heeft in z'n tuin, ziet vaak grote aantallen."

Ook de Groenling, een andere vinkachtige, is dit jaar opvallend goed vertegenwoordigd in de tuinen.

Net als vorig jaar staat de merel pas op de 8ste plaats in de lijst. Slechts in 72 procent van alle onderzochte tuinen wordt een merel gezien. In 2016 was dat nog het geval in 91 procent van de tuinen. Het toont hoe groot de impact is van het usutuvirus, een ziekte die merels treft, zegt Natuurpunt.