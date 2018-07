Vijftal bekent brand Vlooybergtoren

De politie heeft vijf mensen ondervraagd die betrokken zijn bij de brandstichting van de Vlooybergtoren. Ze gingen tot bekentenissen over. Dat bevestigt het Leuvense parket aan VTM NIEUWS. De uitkijktoren van Tielt-Winge werd op 30 juni ’s nachts in brand gestoken.

“Het gaat om vijf mannen tussen 18 en 37 jaar”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Twee van hen zijn broers uit Bekkevoort. Er werd een huiszoeking bij hen uitgevoerd. De jongste broer geraakte bij de brandstichting zwaar verbrand aan de armen en het gezicht. Hij ligt in het ziekenhuis en kon nog niet verhoord worden.”

De burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken, ontving vorige week een anonieme brief waarin de daders vernoemd werden. Nu is het vijftal ook verhoord.

Naar rechtbank

“Het gaat om vijf mannen tussen de 18-37 jaar uit Tielt-Winge, Bekkevoort en Kortenaken. Zij gingen tot bekentenissen over en geven allemaal toe aanwezig te zijn geweest. De twee oudsten zeggen dat hun rol in de brandstichting klein was."

De bedoeling van het vijftal was om een grote fakkel te maken, niet om de toren te verwoesten. Ze hebben daarvoor een hooibaal bovenaan de toren overgoten met benzine, die heeft een gas gevormd waardoor de hele toren is vernield.

"Ze moeten zich sowieso allemaal verantwoorden voor brandstichting voor de rechter”, aldus Callewaert.