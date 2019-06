De jury van het assisenhof in Luik heeft de vijf beschuldigden over de hele lijn schuldig verklaard aan de moord op de 18-jarige Valentin Vermeesch in maart 2017 in Hoei. Ze zijn niet alleen schuldig aan moord, maar ook aan marteling, onmenselijke behandeling, aanranding van de eerbaarheid, opsluiting en doodsbedreigingen en mishandeling van een kwetsbaar persoon.

De debatten over de strafmaat starten maandag.