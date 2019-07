Vierarmentunnel Tervuren na bijna zeven uur opnieuw open

De Vierarmentunnel op de Brusselse Ring in Tervuren is vandaag zeven uur volledig dicht geweest na een stroompanne. Daardoor stonden bestuurders urenlang stil en draaide de ochtendspits volledig in de soep.

Het euvel deed zich voor omstreeks 7 uur. Omdat er geen verlichting in de tunnel is en de verkeerscamera's niet werken, is beslist de tunnel in beide richtingen te sluiten, licht Peter Bruyninckx toe. Er is geen prognose over een heropening. Het verkeer op dit belangrijk knooppunt moet ter plaatse bovengronds, wat voor aanzienlijke verkeersproblemen zorgt.

"Ten oosten van Brussel staan lange files op de binnen- en de buitenring, en ook op het einde van de E411." Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan deze zone te vermijden. Het verkeer over de lange afstand, van Gent naar Hasselt, krijgt de raad om te rijden via Antwerpen.

Foto: archief