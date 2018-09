Vier in Zweden vermiste Belgen teruggevonden

De vier Belgische toeristen die vermist waren in de Zweedse bergen, zijn levend en wel teruggevonden. Dat meldt de Zweedse politie. De reddingsdiensten zetten grote middelen in om de Belgen terug te vinden, maar de sterke wind maakte de operatie moeilijk.

De vier kwamen niet opdagen bij hun hut aan het Rogenmeer, nabij de Noorse grens. In de regio stond er een felle wind en viel er sneeuw. Volgens de Zweedse omroep SVT ging het om drie mannen en een vrouw: twee twintigers, een vijftiger en een 65-plusser.

De zoekactie begon rond 21 uur gisterenavond met een helikopter en reddingswerkers. De operatie werd gedurende de nacht een tijdlang onderbroken, maar werd woensdagochtend hervat. Minstens drie helikopters namen deel aan de actie in de afgelegen regio, waar ook woensdag nog een sterke wind staat.

De Belgen waren vertrokken vanuit Grövelsjön, in de provincie Dalarna, om in de bergen te gaan wandelen. Het ging volgens de politie en de reddingswerkers om ervaren wandelaars, die goed materiaal bij zich hadden.

Reddingswerkers in een helikopter konden de wandelaars lokaliseren. Ze hadden overnacht in een hut wegens het slechte weer, zegt een politiewoordvoerder aan SVT. "Ze waren zich er niet van bewust dat er naar hen werd gezocht." De politie is tevreden dat de Belgen terecht zijn, want de weerdiensten hebben een waarschuwing uitgestuurd voor storm in de regio.