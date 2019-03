Vier twintigers betrapt met 32 kilo lachgas

De politie van Limburg Regio Hoofdstad heeft afgelopen nacht vier twintigers betrapt terwijl ze in een wagen op een parking in Hasselt lachgas aan het inhaleren waren. In de koffer van de wagen vond de politie 6 gasflessen, met de inhoud van maar liefst 32 kilo lachgas. De flessen werden in beslag genomen.

Lachgas is vrij verkrijgbaar in de handel, maar het is verboden om lachgas te bezitten of te verkopen wanneer het de bedoeling is om een roes op te wekken.

“Lachgas is een populair genotsmiddel onder studenten, “zegt korpschef Philip Pirard. “Ze zijn zich echter vaak niet bewust van de gevaren ervan. Daarom hebben wij het oneigenlijk gebruik van lachgas enkele jaren geleden opgenomen in ons GAS-reglement. De vier jongeren mogen zich dus allemaal aan een fikse GAS-boete verwachten.”