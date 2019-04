Vier Palestijnen aangehouden voor moord op Daniël (9)

Al vier van de vijf verdachte Palestijnen zijn aangehouden voor de moord op de jongen in het asielcentrum in Broechem. Ze worden verdacht van gijzeling en moord. Een vijfde persoon verschijnt vanavond nog voor de onderzoeksrechter.

De 9-jarige Libanese jongen verdween maandag toen hij aan het fietsen was in het centrum. Gisteren werd hij vermoord teruggevonden in een gracht op het terrein.

Er werden vijf meerderjarige personen in en rond het asielcentrum opgepakt. Drie van hen verbleven er zelf nog. De onderzoeksrechter houdt vier van de vijf nu aan op verdenking van gijzeling en moord. Over de vijfde persoon valt vanavond een beslissing.

De familie zegt dat ze een sms-bericht hebben ontvangen waarin 100.000 euro werd gevraagd. Als de ouders dat geld niet zouden ophoesten, zouden ze Daniël nooit meer levend terugzien.

