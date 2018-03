Vier lichamen uit WO I teruggevonden

Vier lijken van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, die gevonden werden bij graafwerken in Diksmuide in 2016, zijn intussen geïdentificeerd. Een van de lichamen is dat van Joseph Dethier uit Dalhem (provincie Luik), zo meldt de gemeente, waar een straat naar de soldaat is vernoemd.

De vier lichamen werden ontdekt tijdens gasleidingswerken in de zomer van 2016. "Minder dan drie weken geleden zijn we gecontacteerd door het War Heritage Institute (WHI), die de situatie heeft uitgelegd en ons gevraagd heeft om informatie over Joseph Dethier te vinden in de gemeenschappelijke archieven", aldus Chrystel Blondeau, bevoegd voor cultuur in Dalhem.

Identificatie

"Twee van de vier gevonden lichamen zijn met zekerheid geïdentificeerd. De andere twee - waaronder dat van Dethier - zijn via deductie geïdentificeerd. We kennen de identiteit van de vier soldaten door een rapport geschreven door hun superieur dat aangaf waar ze begraven waren."

De 26-jarige Dethier maakte deel uit van het Vierde Transportkorps en stierf op 24 oktober 1914 in Diksmuide. Hij zal op 1 juli begraven worden op de militaire begraafplaats in De Panne.