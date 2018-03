Vier kinderen vermist in Wallonië

In Wallonië zijn in twee dagen tijd vier kinderen verdwenen. Dat bevestigt Child Focus aan VTM NIEUWS. De organisatie zegt wel expliciet dat de twee verdwijningen niets met elkaar hebben te maken.

In Moeskroen zijn Jordan Gamot (11) en zijn zus Jade Gamot (8) sinds woensdag vermist. Daarom werden er werden twee opsporingsberichten verstuurd: een over de jongen, die normaal gebouwd is, 1.40 meter groot is en donker kastanjebruin haar heeft. En een ander over zijn zusje van 1.32 meter, dat meer tenger is en blond haar heeft.Child Focus vreest dat de kinderen door hun moeder zijn meegenomen, die in een emotioneel labiele toestand verkeert. Daarom is er een 'child alert' van kracht, wat wil zeggen dat de kinderen in gevaar zijn.In Bergen verdwenen een dag later twee 13-jarige meisjes. Athénaïs Debonnet en Althéa Scandella zijn dus sinds gisteren vermist. Athénaïs Debonnet (13) is 1 meter 60 groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft bruin haar in paardenstaart, dat is geschoren aan de zijkanten. Ze draagt een donkerblauwe joggingbroek en een kaki vest.

Ook Althéa Scandella (13) is 1 meter 60 groot en heeft een tengere lichaamsbouw. Ze heeft bruin haar, in een staart. Het meisje draagt een bril, een sweater met kap en een kaki broek.

Zij liepen hoogstwaarschijnlijk samen weg uit een instelling, maar kenden elkaar niet.

Wie informatie heeft over de kinderen kan contact opnemen met Child Focus via het nummer 116 000.