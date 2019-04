Vier doden bij gezinsdrama in Wijnegem

Bij een schietpartij in het Antwerpse Wijnegem zijn vannacht vier doden gevallen. Een man, een Antwerpse politieagent, bracht eerst zijn twee kinderen om en vermoordde daarna zijn vrouw in haar café. Hij probeerde daarna een wanhoopsdaad te plegen. Hij is ondertussen aan zijn verwondingen overleden.

Het gezinsdrama speelde zich af in café ’t Dorp aan de Wijnegemse Merksemsebaan en zou ontstaan zijn na een geëscaleerde ruzie tussen het koppel. De man zou eerst naar huis zijn gereden om zijn kinderen te doden en keerde daarna terug naar het café om ook zijn vrouw, die het café uitbaatte, om het leven te brengen. De man wilde daarna zelf uit het leven stappen. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Politie, labo en parket kwamen woensdagnacht ter plaatse voor het onderzoek.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.

Foto: Marc De Roeck - HLN